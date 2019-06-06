СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-06T13:27:49+03:00

По легенде, произошло возгорание резервуара с топливом объемом 10 тысяч кубометров

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Орловские спасатели провели учения на нефтяной станции в рамках Года предупреждения ЧС. На этот раз местом пожарно-тактического занятия стала база «Стальной Конь».

- По легенде, произошло возгорание резервуара с топливом объемом 10 тысяч кубометров. Сработала пожарная сигнализация. Сотрудники станции приостановили технологические процессы на резервуаре, начали откачивать топливо и включили систему орошения на резервуарах, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К месту пожара прибыли два караула пожарной команды. Они подали стволы на тушение и охлаждение горящей емкости и защиту соседних резервуаров. Также пожарные провели пенную атаку. «Пожар» удалось локализовать, затем -ликвидировать.

ИСТОЧНИК KP.RU