СЕГОДНЯ 13:08 2019-06-06T13:08:10+03:00

Мужчина одолжил свою карту знакомому для покупки спиртного, но из магазина тот так и не вернулся

Изменить размер текста: A A

Алкогольные посиделки стоили орловцу сорок тысяч рублей. Об этом сам мужчина узнал, когда на его телефон пришло уведомление о снятии средств. Ранее вечером житель Орла выпивал вместе со своими знакомыми. Одного из них он попросил сходить за спиртным, одолжил свою карту и назвал пин-код от нее. Но тот с покупками так и не вернулся.

Отыскать предполагаемого подозреваемого в краже денег орловцу помогли сотрудники полиции. 31-летний мужчина сознался в своем поступке. Стражам порядка он рассказал, что пришел в магазин и купил алкоголь, а после решил снять с карты знакомого деньги.

- У злоумышленника изъяли 20900 рублей, а также имущество, приобретенное им на остальные похищенные деньги. В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU