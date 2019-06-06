По наказам избирателей в Орле обустроят «лежачих полицейских» на улице Маринченко

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-06T13:05:13+03:00

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Мэр Орла Василий Новиков проконтролировал ход исполнения депутатских наказов избирателей 5 июня. В текущем году нововведения коснутся Северного района города.

Так, в домах № 7 и № 9 по улице Орловских партизан должны появиться пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в микрорайоне Прокуровка начнется подготовка к строительству спортивной площадки с искусственным покрытием. Будут заменены лавочки во дворах и детское игровое оборудование.

Также по программе исполнения наказов избирателей запланировано обустройство «лежачих полицейских» на улицах Маринченко и Орловских партизан, ливневой канализации во дворе домов № 5 и № 7 на улице Маринченко.

ИСТОЧНИК KP.RU