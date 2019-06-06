"Провал глубиной в метр": в орловских соцсетях появилось фото провалившегося асфальта на Городской улице
Орловцы в социальных сетях обсуждают фотоснимок, на котором запечатлен провал асфальта. Дорожное покрытие серьезно просело на улице Городской
"Перекрёсток со светофором возле Лесоторговой.Провал асфальта на проезжей части. Глубина больше метра!Будьте осторожны!" - подписал снимки опубликовавший их пользователь.
Фото: vk.com/konubriФото: соцсети
На фото видно, что асфальт ушел вниз вблизи люка: рядом располагаются коммуникации. В дорожном покрытии образовалась настоящая дыра. По словам очевидца, опубликовавшего снимок, глубина ее больше метра. Опасный участок на проезжей части никак не обозначен и не огражден. Кто-то лишь заботливо воткнул в появившуюся дыру ветку дерева.
"Ну всего лишь метр, это по госту пока.", "Может внутри метеорит?", "Асфальтик, не болей", - написали под снимками пользователи.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»