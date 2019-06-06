В Орле сквер Дворянское гнездо подготовили к литературному празднику

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-06T12:29:32+03:00

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В Орле сквер Дворянское гнездо подготовили к Тургеневскому литературному празднику. Какие работы проделаны в ландшафтном парке, проверил глава городской администрации 5 июня во время объезда Советского района.

Глава района Артем Левковский отметил, что в сквере дважды покосили траву, обрезали кусты и поросли, покрасили лавки. Всю территорию обработали от клещей акарицидами. Сити-менеджер, в свою очередь, дал поручение следить за своевременной уборкой сквера от мусора во время праздника, организовать работу дворников и установить дополнительные места для складирования отходов.

Напомним, Тургеневский литературный праздник «Дворянское гнездо. Возрождение» состоится в Орле уже завтра, 7 июня. На мероприятие приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU