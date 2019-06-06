В орловской глубинке «ВАЗ» сбил юного велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-06T12:26:41+03:00

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В Орловской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Юного водителя двухколесного транспорта сбил «ВАЗ».

Авария случилась в восьмом часу утра в среду, 5 июня. 55-летний водитель за рулем отечественного автомобиля ехал по дороге «Глазуновка-Тросна-Богородское-Кромы».

- В районе 41 км автодороги он допустил наезд на велосипедиста 2008 года рождения, который двигался в попутном направлении и совершал поворот налево, не обозначив свой маневр, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Мальчика с места аварии доставили в Кромскую районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU