2019-06-06T12:14:54+03:00
Звезды

Праздничный концерт ветеранов боевых действий увидят жители Орла в День России

На площадке перед МФЦ выступят Игорь Трощенков и Андрей Ермаков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы Правительства Орловской областиФото пресс-службы Правительства Орловской области
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Праздничный концерт ветеранов боевых действий увидят жители Орла в День России. 12 июня на площадке перед МФЦ выступят автор и исполнитель Игорь Трощенков, ветеран военного конфликта в Афганистане, и исполнитель патриотических песен Андрей Ермаков, ветеран боевых действий в Чечне.

Участники концерта почтут память погибших в локальных воинах и военных конфликтах. На мероприятие приглашаются все, кто любит патриотические песни.

Концерт пройдет по адресу: улица Ленина, 1.

Начало в 11 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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