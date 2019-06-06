СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-06T12:14:54+03:00

На площадке перед МФЦ выступят Игорь Трощенков и Андрей Ермаков

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Праздничный концерт ветеранов боевых действий увидят жители Орла в День России. 12 июня на площадке перед МФЦ выступят автор и исполнитель Игорь Трощенков, ветеран военного конфликта в Афганистане, и исполнитель патриотических песен Андрей Ермаков, ветеран боевых действий в Чечне.

Участники концерта почтут память погибших в локальных воинах и военных конфликтах. На мероприятие приглашаются все, кто любит патриотические песни.

Концерт пройдет по адресу: улица Ленина, 1.

Начало в 11 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU