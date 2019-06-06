СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-06T12:12:13+03:00

Орловцам предлагают проверить свои знания по истории и традициям города Москвы Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Принять участие в конкурсе и выиграть экскурсионную путевку в столицу сможет каждый с 1 июня по 1 июля

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Орловцам предлагают проверить свои знания по истории и традициям города Москвы. Для этого каждый, кого заинтересовала эта тема, может принять участие в творческом онлайн-конкурсе «Моя Москва».

Конкурс проводится с 1 июня по 1 июля. Участники могут выиграть бесплатную двухдневную путевку на двоих в столицу. В нее входят проезд, проживание, питание и экскурсионная программа.

В онлайн-конкурсе могут принять участие орловцы в возрасте от 7 лет и старше. Для этого нужно оставить заявку на сайте и прикрепить свою работу о столице.

Заявлены следующие номинации:

«Москва в красках» - выполнить рисунок на тему города Москвы в любой технике;

«Фотоквест «Москва в моем городе» - разгадать задания и сделать фотографии в загаданных местах;

«Золотые руки» - сделать своими руками вещь, ассоциирующуюся с Москвой, в любой технике декоративно-прикладного искусства;

«Конкурс стихов «Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!» - написать стихотворение о Москве;

«Видеоконкурс «И я хочу в Москву!» - снять видеоролик продолжительностью не более 30 секунд с разрешением не менее 640х360, отражающий желание посетить столицу.

Итоги конкурса подведут 6 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU