2019-06-06T12:03:29+03:00
Происшествия

Хозпостройку спасали от пожара орловские огнеборцы

Строение полыхало огнем в деревне Тетерье
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Хозпостройку спасали от пожара орловские огнеборцы. Строение полыхало в среду утром, 5 июня, в деревне Тетерье Покровского района.

- В результате пожара хозпостройка выгорела изнутри на площади 45 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. От огня спасены жилой дом и хозпостройка, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 22 раза, из них – 14 выездов на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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