19-летний орловец залез в чужой сарай и вытащил металл

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-06T11:40:45+03:00

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Кражу металлических изделий раскрыли орловские полицейские в Мценске. С заявлением о пропаже из сарая обратилась к страдам порядка местная жительница. Оказалось, к краже причастен 19-летний молодой человек.

Орловец перелез через забор соседнего дома и проник в хозпостройку. Двери сарая были закрыты снаружи на засов. Металлические изделия парень отнес в заброшенное помещение в одном из административных зданий.

- По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Похищенное изъято. Орловец находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU