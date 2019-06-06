2019-06-06T11:40:45+03:00
Происшествия

19-летний орловец залез в чужой сарай и вытащил металл

Изделия молодой человек спрятал в заброшенном помещении неподалеку
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
19-летний орловец залез в чужой сарай и вытащил металл19-летний орловец залез в чужой сарай и вытащил металлФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Кражу металлических изделий раскрыли орловские полицейские в Мценске. С заявлением о пропаже из сарая обратилась к страдам порядка местная жительница. Оказалось, к краже причастен 19-летний молодой человек.

Орловец перелез через забор соседнего дома и проник в хозпостройку. Двери сарая были закрыты снаружи на засов. Металлические изделия парень отнес в заброшенное помещение в одном из административных зданий.

- По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Похищенное изъято. Орловец находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле бизнесмены уберут свои незаконные баннеры до 1 июля
Жители улицы Пархоменко в Орле пожаловались на вывоз мусора
В пятницу 7 июня в Орле будет ограничено движение и стоянка
Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»
Орловские спасатели провели учения на нефтяной станции
В Орле автоледи на «Шкоде» сбила пенсионера
Алкогольные посиделки стоили орловцу сорок тысяч рублей
По наказам избирателей в Орле обустроят «лежачих полицейских» на улице Маринченко
"Провал глубиной в метр": в орловских соцсетях появилось фото провалившегося асфальта на Городской улице
Орловцы привели в порядок памятник воинам-интернационалистам
В Орле сквер Дворянское гнездо подготовили к литературному празднику
В орловской глубинке «ВАЗ» сбил юного велосипедиста
Праздничный концерт ветеранов боевых действий увидят жители Орла в День России
Орловцам предлагают проверить свои знания по истории и традициям города Москвы
Хозпостройку спасали от пожара орловские огнеборцы
Орловские выпускники сдали экзамены по истории и химии
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и банком ВТБ
Под Орлом фура улетела в кювет
Улицу Смоленскую в Орле отсыпали асфальтогранулятом
Семь человек эвакуировали орловские спасатели из-за пожара в квартире
Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в жилом доме в орловской деревне
Делегация Орловской области прибыла на Петербургский международный экономический форум-2019
На Орловщине освещение появится почти на 132 километрах дорог