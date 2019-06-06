19-летний орловец залез в чужой сарай и вытащил металл
Кражу металлических изделий раскрыли орловские полицейские в Мценске. С заявлением о пропаже из сарая обратилась к страдам порядка местная жительница. Оказалось, к краже причастен 19-летний молодой человек.
Орловец перелез через забор соседнего дома и проник в хозпостройку. Двери сарая были закрыты снаружи на засов. Металлические изделия парень отнес в заброшенное помещение в одном из административных зданий.
- По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Похищенное изъято. Орловец находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU