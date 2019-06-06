Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и банком ВТБ

СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-06T11:32:35+03:00

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Сегодня, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума-2019 глава Орловской области Андрей Клычков подписал соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и банком ВТБ. Основные цели сотрудничества - взаимодействие и координация усилий сторон, направленные на социально-экономическое развитие Орловщины.

- Планируется развитие и внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории региона. Также в планах - разработка и реализация совместных инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В рамках подписанного соглашения планируется развивать систему кредитование предпринимателей, осуществляющих деятельность в регионе, в том числе в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства.

Напомним, делегация Орловской области прибыла на ПМЭФ-2019, где в течение трех дней представителей региона во главе с губернатором ждет ряд деловых событий, встреч, мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU