Под Орлом фура улетела в кювет
На трассе под Орлом большегруз оказался в кювете. Водитель фуры получил травмы.
Авария произошла в среду, 5 июня, в шестом часу вечера. 56-летний мужчина ехал за рулем автомобиля «МАН» с полуприцепом по трассе «Москва-Харьков-Лунево-Карпово» со стороны северного подъезда к Орлу в направлении трассы М-2 «Крым».
- В районе 1 км. 200 м. произошло опрокидывание данного транспортного средства. В результате ДТП пострадал водитель, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Врачи оказали мужчине всю необходимую помощь. Ему назначено амбулаторное лечение.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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