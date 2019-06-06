2019-06-06T11:13:56+03:00
Происшествия

Под Орлом фура улетела в кювет

Водитель большегруза получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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На трассе под Орлом большегруз оказался в кювете. Водитель фуры получил травмы.

Авария произошла в среду, 5 июня, в шестом часу вечера. 56-летний мужчина ехал за рулем автомобиля «МАН» с полуприцепом по трассе «Москва-Харьков-Лунево-Карпово» со стороны северного подъезда к Орлу в направлении трассы М-2 «Крым».

- В районе 1 км. 200 м. произошло опрокидывание данного транспортного средства. В результате ДТП пострадал водитель, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Врачи оказали мужчине всю необходимую помощь. Ему назначено амбулаторное лечение.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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