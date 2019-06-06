2019-06-06T11:11:47+03:00
Общество

Улицу Смоленскую в Орле отсыпали асфальтогранулятом

Работы произвела «Спецавтобаза»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
Изменить размер текста:

В Орле первую улицу частного сектора отсыпали асфальтогранулятом. Ей стала улица Смоленская, которую отремонтировали 5 июня силами «Спецавтобазы».

Согласно поручению главы городской администрации Александра Муромского, весь асфальт, который срезается в рамках ремонта улично-дорожной сети, будет направляться на отсыпку улиц частного сектора. По словам Сергея Яковенко, ИО начальника «Спецавтобазы» ремонт ведется в три этапа. Сначала грейдер выравнивает поверхность, затем асфальтоукладчик рассыпает гранулят, каток трамбует.

Дмитрий Фролов, ИО начальника УКХ отметил, что при фрезеровании сотрудники управления контролируют количество крошки, фиксируют показатели и потом доставляют материал на «Спецавтобазу». Для контроля на самом предприятии ведется видеонаблюдение и письменная отчетность.

В ближайшее время в Орле приведут в порядок район Выгонки. Всего в перечне отсыпки асфальтогранулятом 115 улиц частного сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле бизнесмены уберут свои незаконные баннеры до 1 июля
Жители улицы Пархоменко в Орле пожаловались на вывоз мусора
В пятницу 7 июня в Орле будет ограничено движение и стоянка
Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»
Орловские спасатели провели учения на нефтяной станции
В Орле автоледи на «Шкоде» сбила пенсионера
Алкогольные посиделки стоили орловцу сорок тысяч рублей
По наказам избирателей в Орле обустроят «лежачих полицейских» на улице Маринченко
"Провал глубиной в метр": в орловских соцсетях появилось фото провалившегося асфальта на Городской улице
Орловцы привели в порядок памятник воинам-интернационалистам
В Орле сквер Дворянское гнездо подготовили к литературному празднику
В орловской глубинке «ВАЗ» сбил юного велосипедиста
Праздничный концерт ветеранов боевых действий увидят жители Орла в День России
Орловцам предлагают проверить свои знания по истории и традициям города Москвы
Хозпостройку спасали от пожара орловские огнеборцы
Орловские выпускники сдали экзамены по истории и химии
19-летний орловец залез в чужой сарай и вытащил металл
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и банком ВТБ
Под Орлом фура улетела в кювет
Семь человек эвакуировали орловские спасатели из-за пожара в квартире
Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в жилом доме в орловской деревне
Делегация Орловской области прибыла на Петербургский международный экономический форум-2019
На Орловщине освещение появится почти на 132 километрах дорог