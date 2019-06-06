Улицу Смоленскую в Орле отсыпали асфальтогранулятом

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-06T11:11:47+03:00

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В Орле первую улицу частного сектора отсыпали асфальтогранулятом. Ей стала улица Смоленская, которую отремонтировали 5 июня силами «Спецавтобазы».

Согласно поручению главы городской администрации Александра Муромского, весь асфальт, который срезается в рамках ремонта улично-дорожной сети, будет направляться на отсыпку улиц частного сектора. По словам Сергея Яковенко, ИО начальника «Спецавтобазы» ремонт ведется в три этапа. Сначала грейдер выравнивает поверхность, затем асфальтоукладчик рассыпает гранулят, каток трамбует.

Дмитрий Фролов, ИО начальника УКХ отметил, что при фрезеровании сотрудники управления контролируют количество крошки, фиксируют показатели и потом доставляют материал на «Спецавтобазу». Для контроля на самом предприятии ведется видеонаблюдение и письменная отчетность.

В ближайшее время в Орле приведут в порядок район Выгонки. Всего в перечне отсыпки асфальтогранулятом 115 улиц частного сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU