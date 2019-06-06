Семь человек эвакуировали орловские спасатели из-за пожара в квартире

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-06T11:03:33+03:00

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Семь человек эвакуировали орловские спасатели из-за сильного задымления от пожара в квартире. Чп случилось в городе Ливны на улице Гайдара в среду ранним утром, 5 июня.

- В результате пожара в квартире на третьем этаже выгорела комната площадью двенадцать квадратных метров. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 22 раза, из них – 14 выездов на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU