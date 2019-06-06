2019-06-06T10:52:53+03:00
Происшествия

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в жилом доме в орловской деревне

К счастью, никто не пострадал
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в жилом доме в орловской деревне Жуковка. Строение загорелось в среду утром, 5 июня.

- В результате пожара в жилом доме на кухне термические повреждения получили отделочные материалы стен. Кухня полностью закопчена, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 22 раза, из них – 14 выездов на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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