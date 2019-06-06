2019-06-06T10:43:46+03:00
Общество

Делегация Орловской области прибыла на Петербургский международный экономический форум-2019

Возглавил ее глава региона Андрей Клычков
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-region.ruФото: orel-region.ru
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Делегация Орловской области прибыла на Петербургский международный экономический форум-2019. Возглавил ее глава региона Андрей Клычков.

Мероприятия ПМЭФ-2019 будут проходить с 6 по 8 июня. В его рамках состоится больше 150 деловых событий, центральным из которых станет заседание с участием Владимира Путина. Отметим, что главная линия форума в нынешнем году: «Формируя повестку устойчивого развития».

- В составе делегации Орловской области вместе с главой нашего региона на форум приехали заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов и генеральный директор АО «Корпорация развития Орловской области» Алексей Илясов. Андрей Клычков подпишет несколько соглашений о сотрудничестве с компаниями-инвесторами, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Также представители Орловщины примут участие в главных деловых мероприятиях ПМЭФ-2019, встретятся с инвесторами, главами регионов и федеральными руководителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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