2019-06-06T09:59:20+03:00
Общество

На Орловщине освещение появится почти на 132 километрах дорог

Перечень объектов утвержден на 2019-2024 годы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине освещение появится почти на 132 километрах дорогНа Орловщине освещение появится почти на 132 километрах дорогФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области освещение появится почти на 132 километрах дорог регионального и межмуниципального значения. Перечень объектов по распоряжению регионального Правительства утвержден на 2019-2024 годы.

Всего в список включено 26 объектов. В 2019-м планируется осветить 10-километровый участок «Кромы – Глинки», «Орёл – Гать – Лаврово – Редькино», протяженностью 3,1 километра и «Новосиль – Корсаково – Орлик» длиной 3,9 километра.

- При подготовке проекта закона Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период будут предусматриваться бюджетные ассигнования Дорожного фонда Орловской области для выполнения работ в соответствии с утвержденным перечнем, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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