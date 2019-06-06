СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-06T09:43:36+03:00

Кровельных работ его жители не могли добиться несколько лет

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В Орловской области начали ремонтировать протекающую крышу многоквартирного дома в селе Знаменское. Сдвига с мертвой точки наконец добились местные активисты.

Жители дома № 9 по улице Мира пребывали в отчаянии еще с 2012 года, когда проводился капитальный ремонт. Однако кровельные работы в перечень включены не были. В октябре 2018 года орловцы обратились в ОНФ и поделились своей проблемой. Общественники сразу же выехали на рейд.

- Мы увидели неутешительную картину. Стены всех подъездов и большинства квартир были залиты водой и покрылись плесенью. В таких квартирах вынуждены жить семьи с маленькими детьми, - рассказали «КП» общественники.

Активисты убедились, что при строительстве дом был оснащен плоской кровлей, которая была выполнена из рубероида. Обычный срок службы рубероида составляет не более пяти лет. Сам дом был построен еще в 80-е годы. Капитальный ремонт крыши за это время никто не проводил. В результате при малейших осадках вода проливалась в квартиры.

После рейда общественники направили обращения в местную администрацию и региональный фонд капремонта. Тогда вопрос о ремонте кровли был включен в ежегодные общественные предложения, которые активисты направили губернатору области. Глава региона поддержал их инициативу, и уже сейчас начались работы по оборудованию двухскатной крыши.

По словам активистов, на сегодняшний день строители готовят основу под стропила и обрешетку. По графику работы должны завершить не позднее 30 сентября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU