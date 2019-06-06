Руководитель орловского следственного управления проведет личный прием

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-06T09:44:42+03:00

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Руководитель орловского следственного управления СК проведет личный прием. Орловцы могут придти на встречу к генерал-майору юстиции Анатолию Щурову 11 июня в 10 утра.

Тематикой приема будет вопрос защиты прав несовершеннолетних. Он пройдет в аппарате следственного управления по адресу: улица Комсомольская, 231. Предварительно необходимо записаться на прием по телефонам 8 (4862) 59-19-63 и 8-920-287-23-55.

- Желающим обратиться на личный прием при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - документ, удостоверяющий полномочия, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU