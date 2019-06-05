2019-06-05T17:22:19+03:00
Общество

В Орле изменят график вывоза мусора

Прежнее расписание чиновники назвали «условно рабочим»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле изменят график по вывозу мусораВ Орле изменят график по вывозу мусораФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле изменят график вывоза мусора. Об этом сообщил первый заместитель директора УК «Зеленая роща» Алексей Козеев 4 июня.

Напомним, ранее в мае регоператор разместил график на своем официальном сайте. Однако на заседании профильного комитета по ЖКХ чиновники раскритиковали его и назвали «условно рабочим». Так, например, был указан слишком большой отрезок времени для вывоза отходов. Также не для всех мест был предусмотрен ежедневный вывоз, как гласят то санитарные нормативы и правила.

На недавнем заседании штаба этот вопрос депутаты подняли вновь. Как сообщил Алексей Козеев, в ближайшее время график будет максимально адаптирован к районам города. Чиновники отметили, что переделать расписание необходимо как можно быстрее, ввиду устойчивой жаркой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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