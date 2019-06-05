В Орле росгвардейцы сводили в кино воспитанников интерната

СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-05T16:14:04+03:00

Ребята из Болхова посмотрели новый мультик и побывали на небольшой экскурсии

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В Орле сотрудники регуправления Росгвардии сводили в кино воспитанников болховской православной гимназии. Ребята в компании правоохранителей посмотрели новый мультик, а потом побывали на небольшой экскурсии.

- Вот уже несколько лет мы помогаем ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Наши встречи направлены не только на военно-патриотическое воспитание, но и на общее развитие детей, формирование позитивного восприятия окружающего мира и сверстников, - поделился с «КП» Сергей Захаров, начальник пресс-службы Управления Росгвардии Орловской области.

После просмотра анимационной картины «Тайная жизнь домашних животных-2», ребята побывали в мемориальном сквере Героев-Танкистов, познакомились с его историей.

ИСТОЧНИК KP.RU