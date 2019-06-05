СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-05T14:42:11+03:00

В контейнеры частных секторов неизвестные на «Газелях» выгружают отходы

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В Орле орудуют «черные перевозчики» мусора. Информация об этом прозвучала 4 июня на заседании оперативного штаба по вывозу мусора.

Участники заседания отметили, что нередко в частном секторе Орла мусор перенакапливается из-за незаконной выгрузки отходов. Сбрасывают мусор неизвестные с «Газелей». Это так называемая практика «черных перевозчиков».

Часто местные жители встречают расклеенные объявления с предложением вывезти мусор, который вывозится на площадки частного сектора или складируется в местах стихийных свалок.

Согласно законодательству, такая выгрузка мусора - нарушение. По статье 8.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность. Однако протоколы при наличии зафиксированных материалов о нарушении могут составить только сотрудники регуправления Росприроднадзора или Орёлоблэконадзора.

Фиксировать незаконный сброс мусора могут сами орловцы. Для составления протокола местным жителям достаточно отправить фото и видео с мест в указанные ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU