Убийство у пруда: в Орловской области расследуют смерть 17-летнего парня

СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-05T14:21:50+03:00

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В Орловской области следователи устанавливают обстоятельства убийства 17-летнего парня. Все произошло в Кромском районе, накануне, 4 июня.

Все случилось на территории Стрелецкого сельского поселения. По версии следствия, здесь у пруда отдыхала компания, в какой-то момент у парня произошел конфликт с местным он "причинил смерть 17-летнему парню", -так гласит официальная формулировка. Как именно произошло убийство и от чего наступила смерть, предстоит установить экспертам. Известно, что тело погибшего было извлечено из воды.

- В настоящее время с подозреваемым и другими лицами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировала Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Убийство в Кромском районе. Оперативная съемка.Съемка СК Орловской области

ИСТОЧНИК KP.RU