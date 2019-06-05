Новое знакомство обернулось для орловца грабежом

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-05T13:13:51+03:00

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Новое знакомство обернулось для жителя Орла грабежом. Случай произошел в Заводском районе города.

В беседе с сотрудниками полиции молодой человек рассказал, что незадолго до случившегося он выпивал со своим другом. Затем по дороге на улице они встретили компанию ребят и разговорились. Друг ушел, а между новыми знакомыми возник конфликт. Тогда мужчина достал телефон, чтобы позвонить друзьям, но не успел нажать кнопки, как его гаджет оказался в руках у незнакомца. Грабитель убежал.

- Орловец описал приметы мужчины. По полученному описанию, а также изучив запись с камеры видеонаблюдения с магазина неподалеку, удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Молодой человек в совершении преступления признался. Похищенный телефон он успел продать. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU