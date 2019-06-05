СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-05T12:30:53+03:00

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Орловцы могут купить электронный билет на автобусы до Троицких хороводов. Продажа на маршруты до села Льгов, где будет проходить праздник, уже открыта.

Билеты доступны в кассах автовокзала «Орел». Также приобрести их можно и на сайте.

Первый автобус из Орла до села Льгов Хотынецкого района 16 июня отправится в 6:20, затем в 7:45, 8:40, 10:00, 13:50, 15:35 и 19:00. Остановку автобусы будут делать в Знаменском. Обратно из Льгова последний маршрут отправится в 21:30.

ИСТОЧНИК KP.RU