Орловцы могут купить электронный билет на автобусы до Троицких хороводов
Продажа уже открыта
.
Изменить размер текста:
Орловцы могут купить электронный билет на автобусы до Троицких хороводов. Продажа на маршруты до села Льгов, где будет проходить праздник, уже открыта.
Билеты доступны в кассах автовокзала «Орел». Также приобрести их можно и на сайте.
Первый автобус из Орла до села Льгов Хотынецкого района 16 июня отправится в 6:20, затем в 7:45, 8:40, 10:00, 13:50, 15:35 и 19:00. Остановку автобусы будут делать в Знаменском. Обратно из Льгова последний маршрут отправится в 21:30.
ИСТОЧНИК KP.RU