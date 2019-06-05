СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-05T12:08:22+03:00

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Орловский детский духовой оркестр «Прометей» выступит в Москве. Путевкой на Красную площадь для ребят стал отборочный этап шестого фестиваля «Спасская башня детям» на Красной площади, где воспитанники орловской детской хоровой школы представили себя достойно и стали лауреатами I степени.

Напомним, в 2016 году оркестр «Прометей» уже участвовал в фестивале детских духовых оркестров в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Тогда жюри в качестве поощрения подарили оркестру флейту.

Теперь юные орловские музыканты в числе шести победителей. Дети будут представлять Россию на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Он пройдет на Красной площади с 23 по 26 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU