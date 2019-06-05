2019-06-05T11:56:53+03:00
Общество

В ряды Юнармии вступили сто орловцев

Традиционную клятву дали воспитанники центра «Десантник»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото центра "Десантник" города ОрлаФото центра "Десантник" города Орла
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В ряды Юнармии вступили сто орловцев. Торжество по этому случаю прошло на аэродроме «Пугачевка».

В церемонии посвящения в ряды общественного движения приняли участие лучшие воспитанники центра Десантник». Юнармейцы дали традиционную клятву. Ребятам вручили значки Юнармии.

- После принятия в юнармейцы все орловцы прошли предпрыжковую подготовку, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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