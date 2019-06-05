Орловская область осталась на 47 месте в экологическом рейтинге регионов

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-05T11:30:18+03:00

Его по данными за минувшую весну представил «Зеленый патруль»

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Организация «Зеленый патруль» представила обновленный национальный экологический рейтинг регионов, на этот раз по данным за весну-2019. Орловская область позиций не поменяла и осталась в нем на 47 месте.

Примечательно, что ближайшие соседи Орловщины вошли в десятку регионов с самой благополучной в России экологической обстановкой. Первую. Строчку занимает Тамбовская область, также в топ-10 Белгородская, Курская области и город Москва.

Другие же соседи оказались в аутсайдерах: на 76 строчке расположилась Тульская область, на 79 Московская. Замывает рейтинг Свердловская область.

Составляя данный список, в "Зеленом патруле" учитывали такие факторы как природоохранный, промышленно-экологический, а также социально-экологический индексы.

ИСТОЧНИК KP.RU