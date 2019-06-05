Орловская область осталась на 47 месте в экологическом рейтинге регионов
Организация «Зеленый патруль» представила обновленный национальный экологический рейтинг регионов, на этот раз по данным за весну-2019. Орловская область позиций не поменяла и осталась в нем на 47 месте.
Примечательно, что ближайшие соседи Орловщины вошли в десятку регионов с самой благополучной в России экологической обстановкой. Первую. Строчку занимает Тамбовская область, также в топ-10 Белгородская, Курская области и город Москва.
Другие же соседи оказались в аутсайдерах: на 76 строчке расположилась Тульская область, на 79 Московская. Замывает рейтинг Свердловская область.
Составляя данный список, в "Зеленом патруле" учитывали такие факторы как природоохранный, промышленно-экологический, а также социально-экологический индексы.
ИСТОЧНИК KP.RU