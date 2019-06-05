2019-06-05T11:11:05+03:00
Общество

Под Орлом объявили бой борщевику

От опасного растения будут избавляться в течение нескольких лет
Ольга СУПОНЕВА
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Растение обработали гербицидами, а также уничтожают механически. Фото администрации Орловского районаРастение обработали гербицидами, а также уничтожают механически. Фото администрации Орловского района
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В Орловском районе продолжается борьба с опасным растением - борщевиком Сосновского. Избавляться от него будут в течение нескольких лет, поэтапно.

Места, где произрастает борщевик, специалисты обработали гербицидами. Уничтожают его и механически: растение измельчают, подрывают корни. Если проводить такую работу регулярно, то понадобится на уничтожение борщевика около пяти лет.

Как рассказали "Комсомолке" в администрации Орловского района, в этом году мероприятия по устранению этого растения начаты в Большекуликовском, Неполодском, Сабуровском и Пахомовском сельских поселениях.

Помимо этой работы, ведется также скашивание борщевика на территории рядом с другими населенными пунктами.

СПРАВКА "КП"

Борщевик Сосновского - крупное травянистое растение, которое изначально культивировалось в СССР как силосное. После выяснилось, что оно легко дичает и проникает в естественные экосистемы, разрушая их. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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