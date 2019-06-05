10 июля пенсионеры Орла выйдут на Спартакиаду

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-05T10:53:12+03:00

Участники будут состязаться в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе и других дисциплинах

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В Орле пенсионеры выйдут 10 июля на Спартакиаду. Состязания для орловцев преклонного возраста пройдут на Центральном стадионе имени Ленина. В соревнованиях примут участие команды муниципальных районов, городских округов и ветераны спорта.

Соревноваться между собой будут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет. Пенсионерам предстоит состязаться в легкоатлетических дисциплинах, плавании, настольном теннисе, шахматах, пулевой стрельбе и комбинированной эстафете с элементами бега, ведения мяча.

Начало соревнований запланировано на 10 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU