День соцработника отметили в Орле

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-05T10:16:27+03:00

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День социального работника отметили в Орле. Торжество по этому случаю прошло во вторник, 4 июня, в концертном зале Орловского городского центра культуры.

- Помогать тем, кто нуждается в этой помощи, дарить людям тепло своей души – это ответственная и благородная миссия, которую вы с честью выполняете, справляясь со всеми поставленными задачами. От всей души желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, благополучия вам и вашим близким, - поздравил работников социальной сферы Вадим Соколов, первый замгубернатора Орловской области.

Лучших сотрудников социальной защиты населения региона отметили наградами и благодарностями. Завершился торжественный вечер праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU