В Орле начинает работу новый перевозчик мусора

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-05T10:29:39+03:00

В Железнодорожном районе Орла мусор будет вывозить другой перевозчик Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В мусоровозах от новой компании есть видеокамеры для отслеживания работ

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В Железнодорожном районе Орла с 5 июня мусор будет вывозить другой перевозчик. Контракт подписала УК «Зеленая роща» с ООО «Экологистик». Об этом сообщил первый замдиректора управляющей компании Алексей Козеев на рабочем совещании в администрации города.

Алексей Козеев отметил, что новая компания обладает хорошей материально-технической базой. Так, например, все мусоровозы оснащены видеокамерами. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать работу автомобиля.

Замдиректора УК добавил, что ООО«Экологистик» уже провело инвентаризацию контейнерных площадок в Железнодорожном районе. Сотрудники обозначили наиболее проблемные места, особенно те, что находятся в частном секторе.

ИСТОЧНИК KP.RU