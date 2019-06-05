В Орле начинает работу новый перевозчик мусора
В Железнодорожном районе Орла с 5 июня мусор будет вывозить другой перевозчик. Контракт подписала УК «Зеленая роща» с ООО «Экологистик». Об этом сообщил первый замдиректора управляющей компании Алексей Козеев на рабочем совещании в администрации города.
Алексей Козеев отметил, что новая компания обладает хорошей материально-технической базой. Так, например, все мусоровозы оснащены видеокамерами. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать работу автомобиля.
Замдиректора УК добавил, что ООО«Экологистик» уже провело инвентаризацию контейнерных площадок в Железнодорожном районе. Сотрудники обозначили наиболее проблемные места, особенно те, что находятся в частном секторе.
ИСТОЧНИК KP.RU