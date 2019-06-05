Замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций посетил Орел

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-05T09:34:35+03:00

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В Орле с рабочим визитом побывал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникация Алексей Волин. Он проконтролировал переход региона на цифровое вещание.

- Ситуация с третьим этапом перехода Орловской области на цифровое вещание не вызывает опасений. Общее покрытие зоной телевизионного сигнала составляет 99%. Благодаря «цифре» около 100 тысяч человек получили возможность смотреть телеканалы, которых у них не было. Только за вчерашний день на телефоны региональной горячей линии поступило более 400 звонков, по каждому обращению была оказана информационная поддержка. Наша задача сделать так, чтобы каждый пользователь оказался в зоне этой помощи, и мог смотреть телепередачи в современном, качественном стандарте, - отметил на состоявшемся в облправительстве совещании Алексей Волин.

Также в рамках своего визита на Орловщину замминистра посетил объекты «цифры» в областной столице и городе Мценске, колл-центр, студию местного телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU