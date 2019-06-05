Под Орлом водитель на "Ладе" протаранил дерево

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-05T09:25:54+03:00

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Под Орлом водитель за рулем автомобиля "Лада Калина" влетел в дерево. Мужчина получил травмы.

Авария случилась во вторник, 4 июня в поселке Учебный. В начале девятого часа вечера 38-летний мужчина на отечественной легковушке в районе дома №1 по Молодежной улице не справился с управлением и протаранил березу.

Как сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, врачи осмотрели водителя, оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Автомобиль получил повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU