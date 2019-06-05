ФК «Орел» обыграл команду из Воронежа

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-05T09:03:32+03:00

Изменить размер текста: A A

После тяжёлой выездной победы «орлам» предстояло сыграть с молодёжкой воронежского «Факела». Стоит отметить, что «зелено-белым» удалось сохранить боевой настрой и порадовать своих болельщиков. Уже в старте игры наша команда забивает, Ручкин открыл счёт. В первом тайме «Орел» больше создавал моментов, во втором гостям удается перехватить инициативу и даже забить на 69 минуте. Но, «орлы» показали, что не прощают ошибок сопернику, спустя всего несколько минут команде удалась разящая атака, Алехин чётко реализовал выход один на один с вратарем гостей и 2:1. Счёт до конца матча не изменился. Три очка и третья победа в этом сезоне.

- Очень хороший по содержанию получился матч. В первом тайме «Орел» создал у наших ворот четыре голевых момента, мы у их ворот – два. Пропустили после «обреза» в центре поля. Ручкин реализовал выход один на один с Владимиром Хрыкиным,- рассказал главный тренер гостей Сергей Сопнев.

«Орел» с 9 очками обосновался на 7 строчке турнирной таблицы.

8 июня наша команда сыграет на выезде с липецким «Металлургом-М»

ИСТОЧНИК KP.RU