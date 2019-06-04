2019-06-04T16:29:23+03:00
Общество

В Орле покосом травы заняты больше 30 рабочих

Ежедневно на улицах города работают специалисты от «Спецавтобазы» и «Зеленстроя»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле покосом травы заняты больше 30 рабочихВ Орле покосом травы заняты больше 30 рабочихФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле покосом травы заняты больше 30 рабочих. Ежедневно на улицах города работают специалисты от двух предприятий.

По информации Сергея Яковенко, ИО директора «Спецавтобазы» для наращивания темпов работ по покосу на субподряд привлекаются дополнительные организации. Когда от ремонта дорог освобождается бригада, к покосу присоединяются еще несколько человек. Всего в Северном и Железнодорожном районах Орла работают 29 сотрудников.

В Заводском и Советском районах траву косят работники «Зеленстроя». Ежедневно от предприятия выходят от 13 до 15 человек.

Глава городской администрации Александр Муромский поручил усилить контроль за хозяйствующими субъектами. Он отметил, что в соответствии с правилами благоустройства, обязанность по покосу травы лежит на собственниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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