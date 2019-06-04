2019-06-04T15:45:35+03:00
Общество

Благоустройство орловских пляжей продолжится

На "Светлой жизни" перекрасят кабинки, а на Оке в них появятся настилы
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле продолжается благоустройство городских пляжей. Купальный сезон стартовал 1 июня и спасатели дали ему "зеленый свет": всем правилам безопасности места отдыха соответствуют. А вот с точки зрения обустройства, у горожан возникают вопросы.

Так, на пляже озера "Светлая Жизнь" оказались плохо покрашены навесы и кабинки: рабочие не ошкурили старый слой краски перед нанесением нового.

- По словам Дмитрия Фролова,и.о. начальника УКХ подрядчик устранял недочеты 2 и 3 июня, и сегодня сотрудники проверят качество заново сделанной работы. Он также подчеркнул, что договора выполненных работ по благоустройству пляжей пока не подписаны и, соответственно, не оплачены, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

А на пляже реки Оки, что в районе горпарка, жителям города не хватает настилов в кабинках для переодевания. В горадминистрации пообещали этот недочет устранить.

Напомним, в купальном сезоне-2019 орловцам разрешили отдыхать у воды только в двух вышеуказанных местах. Остальные для этого не оборудованы, купание там может быть опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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