На Орловщине до 10 июня запрещено ловить рыбу
На Орловщине действует весенне-летний нерестовый запрет на ловлю рыбы. Ограничения продлятся до 10 июня.
Как сообщает региональное Управление экологического надзора и природопользования, за незаконную ловлю в период нереста штрафы могут составлять от 100 до 5,6 тысяч рублей. Штраф назначается за каждую рыбу независимо от ее размера и веса.
Напомним, в Орловской области установлены запретные сроки рыбной ловли. С 1 апреля по 10 июня добыча рыбы запрещена всеми орудиями, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук вне мест нереста. С 1 октября по 30 апреля запрет вводится на зимовальных ямах. С 1 октября по 30 июня запрещена ловля раков.
ИСТОЧНИК KP.RU