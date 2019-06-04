На Орловщине до 10 июня запрещено ловить рыбу

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-04T15:31:57+03:00

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На Орловщине действует весенне-летний нерестовый запрет на ловлю рыбы. Ограничения продлятся до 10 июня.

Как сообщает региональное Управление экологического надзора и природопользования, за незаконную ловлю в период нереста штрафы могут составлять от 100 до 5,6 тысяч рублей. Штраф назначается за каждую рыбу независимо от ее размера и веса.

Напомним, в Орловской области установлены запретные сроки рыбной ловли. С 1 апреля по 10 июня добыча рыбы запрещена всеми орудиями, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук вне мест нереста. С 1 октября по 30 апреля запрет вводится на зимовальных ямах. С 1 октября по 30 июня запрещена ловля раков.

ИСТОЧНИК KP.RU