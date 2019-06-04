СЕГОДНЯ 15:12 2019-06-04T15:13:56+03:00

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В Орле приступили к первому этапу благоустройства Детского парка. 3 июня рабочие ООО «Триумф» начали частично демонтировать летнюю эстраду. Согласно проекту, будут заменены верхний и нижний ярусы сидячих мест, отремонтированы лестницы, на месте бывшей кинобудки создана смотровая площадка для инвалидов и заменена система ливневой канализации.

По планам летняя эстрада станет такой

- Только на эти цели из средств федерального бюджета выделено 23,4 миллиона рублей. В целом благоустройство Детского парка обойдется более, чем в 230 миллионов, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Работы по благоустройству пройдут в два этапа. Сперва в этом году планируется переделать пешеходные дорожки и инженерные коммуникации, установить новые скамейки, урны, фонари и игровое оборудование. На площадке возле летней эстрады появится фудкорт. В перечень работ также входит ремонт фонтана «Кони». По проекту благоустройство завершится в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU