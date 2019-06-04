2019-06-04T14:38:40+03:00
Происшествия

Орловец застал с поличным грабителей в своем дачном доме

Заприметив чужую машину неподалеку, мужчина сразу же сообщил в полицию
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловец застал с поличным грабителей в своем дачном домеОрловец застал с поличным грабителей в своем дачном домеФото: Архив "КП"
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Задержать двоих грабителей помогли орловцу оперативные полицейские. Инцидент произошел в одной из деревень Урицкого района. Мужчина застал с поличным неизвестных ему людей, которые залезли в его дачный дом. Заприметив чужую машину неподалеку от строения, 57-летний орловец сразу же сообщил в полицию.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Двоих мужчин задержали. Оказалось, из дома в свой автомобиль они перенесли металлические изделия. В дом грабители проникли, взломав замок. Также они разобрали на запчасти холодильник и срезали провода.

- В отношении жителей одного из сел Урицкого района 23 и 27 лет возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Мужчины находятся под подпиской о невыезде. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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