Орловцев приглашают на праздник в Вятский Посад

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-04T14:16:46+03:00

Праздничные мероприятия приурочат к двухлетию со дня открытия духовного центра

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В субботу, 8 июня, духовно - православный центр в поселке Вятский Посад приглашает орловцев и гостей города принять участие в большой праздничной программе.

Череду торжеств откроет в 8:00 Божественная литургия в храме Сретения Господня. Проведут ее митрополит Орловский и Болховский Тихон и схиархимандрит Илий. Затем состоится освещение домового храма в честь святителя Игнатия Брянчанинова в Православной гимназии.

В 12:00 все желающие смогут принять участие в открытой встрече с Высокопреосвященнейшим митрополитом Орловским и Болховским Тихоном и схиархимандритом Илием.

С 13:00 на главной сцене начнется праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы Орловской области.

- В рамках праздника в Православной артели будут проводиться бесплатные мастер-классы. А самые маленькие гости центра смогут поучаствовать в весёлых конкурсах, викторинах и эстафетах, - рассказали «КП» организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU