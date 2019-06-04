Чиновники: в Орле ремонт дорог опережает графики

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-04T13:59:30+03:00

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В Орле ремонт дорог опережает графики. Так, улицы Московскую, Комсомольскую, Северную и Кромское шоссе, ремонтируемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируется закончить заранее. Об этом на совещании в городской администрации доложил Дмитрий Фролов, ИО начальника УКХ.

По данным чиновника, участок улицы Комсомольской отфрезерован, уложен выравнивающий слой и уже ведется установка бортов. Такие же итоги работы и на Крымском шоссе. Сейчас идет укладка завершающего покрытия, устанавливается бордюрный камень и поребрик. Подрядчик уже готов приступить к ремонту тротуаров и коммуникаций.

В свою очередь, на Московской улице устроен выравнивающий слой. Установлен бордюрный гранитный камень. Ремонт коммуникаций уже идет. На улице Северной полностью установлены бордюры. Обустраиваются тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU