СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-04T12:50:22+03:00

Более 28 миллионов рублей выделили на детский отдых в орловских лагерях Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Планируется, что в оздоровительных учреждениях за лето побывают свыше двух тысяч детей

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Более 28 миллионов рублей выделили на детский отдых в орловских лагерях. Такие цифры озвучили в Орле чиновники на комиссии по профилактике правонарушений.

В целом летний отдых для детей пройдет по нескольким направлениям: загородные учреждения, пришкольные лагеря с дневным пребыванием и оплачиваемая работа в молодежных экологических отрядах. За городом желающих отдохнуть в период школьных каникул - 1670 человек. Запланированы профильные смены для 318 одаренных детей, предусмотрена профильная смена для 20 подростков, состоящих на профилактическом учете.

Пришкольных лагерей в этом году будет 43. По согласованию с родителями в некоторых школах планируется организовать из учащихся трудовые объединения. Дети помогут убрать школьные помещения, восстановить мебель, благоустроить пришкольные участки и поработают в библиотеках.

Дети, занятые в экологических отрядах будут работать по 2,24 часа в день. В их обязанности входят уборка от бытового мусора зеленых зон и территорий, прилегающих к проезжей части, улиц города, скверов, парков и мест, не охваченных регулярной уборкой дворников.

ИСТОЧНИК KP.RU