В Орле пропала молодая девушка
Информации о местонахождении Юлии Рыжих нет уже с 27 мая
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В Орле пропала молодая 27-летняя девушка. Информации о местонахождении Юлии Рыжих нет уже с 27 мая 2019 года.
Приметы орловчанки: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, каштановые до плеч волосы, родинка под нижней губой.
Одежда на момент исчезновения девушки не известна.
Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по телефонам: 88007005452 (Горячая линия поискового отряда «Лиза Алерт» или 02 - полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU
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