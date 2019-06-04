В Орле пропала молодая девушка

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-04T12:40:48+03:00

Информации о местонахождении Юлии Рыжих нет уже с 27 мая

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В Орле пропала молодая 27-летняя девушка. Информации о местонахождении Юлии Рыжих нет уже с 27 мая 2019 года.

Приметы орловчанки: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, каштановые до плеч волосы, родинка под нижней губой.

Одежда на момент исчезновения девушки не известна.

Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по телефонам: 88007005452 (Горячая линия поискового отряда «Лиза Алерт» или 02 - полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU