СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-04T12:34:46+03:00

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Орловский центр «Десантник» получил президентский грант. Организация стала победителем президентского конкурса с проектом «Летний оборонно-спортивный сбор-поход «Разведчик ВДВ».

Проект предусматривает летний 10-дневный оборонно-спортивный сбор-поход для ребят, занимающихся военно-патриотической работой и подростков из трудных семей. В течение программы подростки получат навыки по туристической, тактической и огневой подготовке, метанию ножей, основам оказания первой помощи и поисковой работы, пройдут по местам боевой славы, приведут в порядок места захоронений, получат исторические сведения о ходе боевых действий во время Орловско-Курской операции, встретятся с ветеранами боевых действий.

В конкурсе заявка центра «Десантник» набрала 67,25 баллов. Это позволило организации претендовать на грант от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Всего от Орловской области было подано 27 заявок. Четыре из них получили поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU