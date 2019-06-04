СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-04T12:01:14+03:00

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Орловщина перешла на цифровой стандарт телевещания. Об этом сообщил Александр Пилипенко, руководитель регионального Департамента информационных технологий. Процесс отключения аналогового ТВ завершился минувшим днем, 3 июня.

По словам Александра Пилипенко, за неделю на телефоны горячей линии поступило около 120 звонков по вопросам перехода на цифровое телевещание. Он подчеркнул, что показатель обращений в нашей области гораздо меньше аналогичного показателя в Брянской и Воронежской областях.

Руководитель регионального Департамента информационных технологий также напомнил, что Правительством Орловской области выделен 1 миллион рублей на компенсацию затрат по приобретению приставок для цифрового приема ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Для получения компенсации необходимо обратиться в соцзащиту и предоставить чеки о покупке оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU