Орловщина перешла на цифровой стандарт телевещания
Орловщина перешла на цифровой стандарт телевещания. Об этом сообщил Александр Пилипенко, руководитель регионального Департамента информационных технологий. Процесс отключения аналогового ТВ завершился минувшим днем, 3 июня.
По словам Александра Пилипенко, за неделю на телефоны горячей линии поступило около 120 звонков по вопросам перехода на цифровое телевещание. Он подчеркнул, что показатель обращений в нашей области гораздо меньше аналогичного показателя в Брянской и Воронежской областях.
Руководитель регионального Департамента информационных технологий также напомнил, что Правительством Орловской области выделен 1 миллион рублей на компенсацию затрат по приобретению приставок для цифрового приема ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Для получения компенсации необходимо обратиться в соцзащиту и предоставить чеки о покупке оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU