СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-04T11:38:10+03:00

Передача «Актуальное интервью» с главой администрации выйдет на телеэкраны 6 июня в 20 часов

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В прямом эфире на наболевшие вопросы орловцев ответит Александр Муромский. Передача «Актуальное интервью» на канале «Первый областной» с главой администрации выйдет на телеэкраны в четверг, 6 июня, в 20 часов.

Среди тем беседы будут вопросы ЖКХ, благоустройства транспорта, ремонт дорог и дворовых территорий. Вопросы во время прямого эфира орловцы могут задать, позвонив по телефону +7 (4862) 76-10-28. Также заранее можно отправить письмо на электронный адрес: mail@obl1.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU