Нежилой дом под Орлом спасали от пожара огнеборцы
Брошенная постройка загорелась в поселке Верховье
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Нежилой дом под Орлом спасали от пожара огнеборцы. Брошенная постройка загорелась в поселке Верховье в понедельник утром, 3 июня.
- В результате пожара выгорела кровля на площади 24 квадратных метра, дом закопчен изнутри, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 15 раз, из них – шесть выездов на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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