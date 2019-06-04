За сутки шестерых нетрезвых водителей поймали полицейские на орловских дорогах
За минувшие сутки, 3 июня, сотрудники Госавтоинспекции Орловской области поймали на дорогах региона шестерых нетрезвых водителей. Любителям сесть за руль подшофе грозят штрафы и лишение прав.
- За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД в ежедневных рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям было выявлено 6 водителей, 1 из которых управлял транспортным средством в состоянии опьянения, 5 отказались проходить освидетельствование при наличии признаков опьянения, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Напоминаем, что по закону за пьяное вождение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до трех лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное же управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения влечет уголовную ответственность с возможностью лишения свободы на срок до двух лет либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU