За сутки шестерых нетрезвых водителей поймали полицейские на орловских дорогах

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-04T11:23:52+03:00

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За минувшие сутки, 3 июня, сотрудники Госавтоинспекции Орловской области поймали на дорогах региона шестерых нетрезвых водителей. Любителям сесть за руль подшофе грозят штрафы и лишение прав.

- За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД в ежедневных рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям было выявлено 6 водителей, 1 из которых управлял транспортным средством в состоянии опьянения, 5 отказались проходить освидетельствование при наличии признаков опьянения, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Напоминаем, что по закону за пьяное вождение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до трех лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное же управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения влечет уголовную ответственность с возможностью лишения свободы на срок до двух лет либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU