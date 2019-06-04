2019-06-04T10:45:09+03:00
Происшествия

В пьяном угаре житель орловской деревни зарезал собственного брата

Мужчина задержан по горячим следам
Ольга СУПОНЕВА
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Фото их архива "КП"Фото их архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В одной из деревень Орловщины пьяный конфликт между двумя братьями обернулся трагедией. Ссора между мужчинами закончилась поножовщиной с летальным исходом.

Все случилось накануне, 3 июня, в деревне Мелынь Мценского района. Здесь в частном доме было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевым ранением. Убийцу удалось задержать по горячим следам.

Как выяснилось, кровавую расправу над погибшим учинил его старший брат. Родственники вместе употребляли горячительное, под градусом между мужчинами возник спор. 44-летний оппонент не смог доказать свою правоту аргументами и схватился за нож. Он нанес удар брату в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия.

- Подозреваемый задержан по горячим следам. Он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), -сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Задержанный заключен под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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